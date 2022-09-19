議員指新北危老都更需391年 侯友宜：加強推動

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（中央社記者王鴻國新北19日電）新北市議會今天一開議就遇地震，議員表示，地震凸顯防災都更重要，新北市77萬多老屋需391年才能完成危老都更。市長侯友宜表示，展現公權力及容積獎勵，加強推動危老都更。

台東強震引發外界關切建物安全，侯友宜上午到議會市政總質詢前接受媒體聯訪表示，已派出警義消3批共126人協助花蓮救災，同時也致電花蓮縣長及台東縣長，如果需要協助，新北都會全力以赴。

議會開議後，民進黨議員何博文及張志豪都針對震災凸顯危老都更問題，而在開議沒多久就發生有感地震，現場都保持冷靜，使得質詢氣氛格外有感。

何博文表示，前內政部長李鴻源曾說，台北地區發生規模6的地震，估計會倒掉4000棟房子，如果是7.3地震，會倒掉3萬5000棟。

他表示，新北有77.7萬戶30年以上老屋，有這麼高比例的老屋，如何讓人安居樂業，若以每年約千戶改建速度，可能要391.6年才能完成都更目標，呼籲市府加速危老都更。

侯友宜表示，持續檢討，若是海砂屋等危險老屋，市府會優先來做都更。但所有都更案都有一定程序，不能違反程序正義，都會有一定同意戶的比例。

侯友宜表示，近4年600多件是較過去歷任縣市首長都更總數的4倍，因此，他會不斷降低同意戶比例，並展現公權力的強制作為，提高容積獎勵，全方位持續推動危老都更。（編輯：方沛清）1110919