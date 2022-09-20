謝龍介重提靈骨塔弊案 黃偉哲否認涉及

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（中央社記者張榮祥台南20日電）台南市議員謝龍介今天在台南市議會總質詢，重提台南市長黃偉哲涉及靈骨塔索賄弊案，黃偉哲表示，自己不曾聽過這些事，也不曾收過這些錢，合法就准，不合法就不准。

中國國民黨提名台南市長參選人謝龍介，今年6月指控黃偉哲涉及靈骨塔索賄弊案，更一度在台北召開記者會；謝龍介今天在台南市議會總質詢重提此事，且質問黃偉哲說：「我說謊退選，你敢嗎？」

黃偉哲除否認涉及靈骨塔弊案，更透過台南市政府發布新聞稿表示，他和謝龍介的另一個身分都是市長參選人，他會審慎面對參選人提出的問題，市府也會堅守依法行政原則，不讓公務員施政受到其他外力影響。

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擁有福龍寶塔產權的啟承建設公司董事長呂菁倫今天發布聲明說，謝龍介為選舉操弄散播不實言論，且疑似協助公司另名董事李瑞祥「企圖強奪公司財產」，公司將同時對謝龍介及李瑞祥繼續提出告訴。

啟承公司表示，公司已對謝龍介提起訴訟，但謝龍介藉故向法院改期2次，希望謝龍介不要再拖延訴訟及閃躲法院調查。另外，啟承公司近日也將對李瑞祥損害啟承公司權益的行為，提出背信、詐欺及偽造文書等刑事追訴。（編輯：黃世雅）1110920