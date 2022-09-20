國慶焰火試放 故宮南院湧萬人先睹為快

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國慶籌備委員會秘書長陳宗彥（中）20日表示，今年國慶焰火結合光雕水舞、無人機展演，有別以往，同時將台灣的努力及堅強實力，在國際社會上被看見。中央社記者蔡智明攝 111年9月20日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣20日電）國慶籌備委員會今晚在故宮南院西側試放3分鐘國慶焰火，吸引萬人欣賞，慶籌會秘書長陳宗彥說，這是國慶焰火首次結合光雕水舞、無人機展演，向國際展現台灣實力。

2022年國慶焰火隔18年重返嘉義縣，今天晚間7時30分於故宮南院院區西側外面空地試放，吸引上萬的民眾湧入欣賞，而且人手一「機」（手機與相機）記錄動人時刻。陳宗彥與嘉義縣長翁章梁到場瞭解試放情形。

焰火試放僅3分鐘，但彩色光芒映在故宮南院至善湖面，隨著嘉義縣出身歌手伍佰（吳俊霖）音樂組曲變化，搭配光雕水舞及無人機表演，不時引起驚呼聲。

陳宗彥接受媒體聯訪表示，慶籌會、縣府、故宮南院通力合作，讓國慶焰火首次結合水舞光雕、無人機展演，有別以往，同時將台灣的努力及堅強實力，在國際社會上被看見。

翁章梁說，除了慶籌會準備精彩的焰火，國慶日當天還有50人交響樂團表演，邀請全國民眾來嘉義舒壓，更可利用國慶連假安排3天2夜的嘉義之旅。

吳姓民眾告訴中央社記者，今天實在看不過癮，國慶日會再來。故宮南院則指出，今天到院區看焰火的民眾，大約1萬4000人左右。

嘉義縣消防局表示，為焰火試放也做了緊急應變規劃，動員警消47名、義消12名、各式消防車輛13輛、救生艇2艘、消防機車6輛及相關照明設備7座，因應突發狀況，今天一切平安。（編輯：謝雅竹）1110920