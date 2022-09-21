全國田徑賽台東選手組隊參賽 賴坤成批縣府補助少

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣21日電）10月底舉辦的全國田徑錦標賽，台東田徑委員會主委賴坤成批評，台東有20多人參加，台東縣政府僅補助2萬元，「代表台東縣要那麼委屈嗎？」縣府回應，依照辦法就是這金額。

中華民國田徑協會2年舉辦1次的全國田徑錦標賽即將在10月21、22日舉辦。台東田徑委員會組隊參賽，有20多人參加，台東縣長饒慶鈴掛名總領隊。

領隊、台東田徑委員會主委賴坤成在臉書貼文表示，「20幾名選手、教練代表台東縣參加111年全國田徑錦標賽，台東縣政府補助新台幣20000元，其餘由選手、教練、田徑委員會自負」，2年前也是如此，已成為全國田徑界不可思議的笑柄。

賴坤成說，台東選手抗拒外縣市高額獎金挖角誘惑，願意代表故鄉台東出賽已不容易，全國田徑錦標賽是每2年1度全國最正式田徑賽事，向來都以「縣市」為報名單位，各縣市選手莫不調整訓練、全力衝刺為代表的縣市爭取最好成績，也是學生選手推甄、保送的重要賽事。

賴坤成表示，各縣市都是全額負擔選手教練食宿、交通費，台東以往也都如此，但這幾年卻只補助2萬元。

賴坤成說，2020年在板橋舉辦時，出發前台東縣政府才發公文表示「社團活動、不予補助」，為不讓備戰多時選手受影響，他身為田徑委員會主委一口氣全部擔下來，找人幫忙湊錢，招待選手慶功，還頒發獎金鼓勵，前後花了20幾萬元。事後他向縣政府反應，但饒慶鈴、副縣長王志輝2人無感，這次再重蹈覆轍，已經成為全國田徑界不可思議的笑柄。

賴坤成表示，台東縣曾是全國體育大縣，然而這幾年縣府對於基層田徑運動的表現讓人失望，不要說出外比賽的食宿交通補助標準，連年底例行的中小學校田徑對抗賽、寒暑訓也都常停擺，讓選手、教練無所適從。

他說，「代表台東縣要那麼委屈嗎？」、「平常能不能多關注一下基層運動的訓練、比賽？不要只會在得金牌時才衝來貼紅榜、蹭熱度」。

台東縣政府教育處長林政宏接受中央社記者電話訪問回應表示，台東縣政府有訂定單項委員會（協會）補助辦法，原則上就是補助2萬元，如果有比較特殊的就會更高，例如選擇在台東的比賽會吸引全國選手到台東，補助就會更高。

另外，全國性的比賽如全國運動會、原住民運動會、全中運、全民運等，這種全國性運動會以縣市組隊為主，才會有另外補助。單項委員會所舉辦的競賽如田徑、柔道、網球、棒球、足球等都一樣按照補助辦法，單項委員會補助辦法原則上就是規定2萬元。

至於補助是否不如外縣市，林政宏說他不清楚，沒有比較。（編輯：郭諭儒）1110921