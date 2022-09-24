親子互動 林炎田肯定原住民警優秀表現

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（中央社記者洪學廣高雄24日電）響應原住民族日，增進原民員警親子互動，高雄警方今天在駁二和高雄港區舉辦親子活動，上百名員警眷屬出席。高市警局長林炎田肯定原住民同仁為警察團隊不可或缺優秀成員。

高雄市政府警察局及警政署高雄港務警察總隊今天在駁二藝術特區及高雄港區舉辦「原住民員工推展原住民族傳統文化暨親子活動」，現場逾百名原住民警察與警眷出席。

林炎田致詞表示，原住民同仁為警察團隊不可或缺優秀成員，警方非常重視原住民同仁對治安工作辛勞奉獻，除拔擢具原住民身分優秀同仁擔任重要幹部，也鼓勵原民員警優先返回原鄉服務，憑藉開朗個性和果敢冒險精神為鄉親服務，達成維護治安使命。

林炎田說，原住民同仁因勤務繁重，少有時間陪伴家人，特別感謝眷屬們體恤和支持，讓同仁們無後顧之憂為高雄打拚奉獻，希望藉由今天活動讓同仁們歡度美好親子時間，感受高雄熱情及警察大家庭溫暖。

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今天活動一開始由原住民主持人瑪紹．昂艾以輕鬆、活潑主持風格炒熱現場氣氛，邀請原住民樂團「貳行程」演出，歌手們將原住民音樂融入流行音樂中，以清亮厚實嗓音及完美和聲帶來動人歌曲。

在午宴後參觀原民會成立的品牌通路據點「原駁館」，讓員警及警眷共同渡過充滿原鄉文化與港都風情下午。高雄市議會原住民選區的市議員王義雄、賴文德，以及市府原住民事務委員會主秘書陳海雲也到場宣導相關社福政策及各項權益。（編輯：孫承武）1110924