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高市三民區1483戶停電 台電派員查修中

2022/9/25 11:48
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（中央社記者蔡孟妤高雄25日電）高雄市三民區十全一路、同盟一路、大連街、北平一街等一帶，今天上午9時53分共1483戶停電，台電派員查修；截至上午11時3分已復電1057戶，事故原因待詳查。

台電高雄區處表示，三民區十全一路、大連街、北平一街、北安街、合江街、吉林街、同盟一路、自由一路、綏遠一街、萬全街、察哈爾一街、歸綏街等一帶，上午9時53分發生停電事故，造成共1483戶停電。

事發後，台電即派員至現場查修，截至上午11時3分已復電1057戶；對於事故原因，台電表示仍待詳查。

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高雄市鳳山區昨天晚間9時55分也發生停電，中崙一路、五甲一路、新富路及富國路等一帶共3494戶停電，經查修後，於晚間10時50分全數復電。

台電9月以來在高雄已發生至少7起停電事故，包括8日鼓山區3304戶停電、11日岡山樂購廣場短暫停電、13日晚間前鎮區120盞路燈不亮、17日三民區7029戶停電、20日前金區1121戶停電、24日鳳山區3494戶停電及今天三民區1483戶停電。（編輯：陳仁華）1110925

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