重現塭仔圳古圳 新北市府與輔大簽訂MOU

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（中央社記者王鴻國新北26日電）新北市地政局今天與輔仁大學簽署合作意向書（MOU），共同推動塭仔圳市地重劃，讓200多年前流經塭仔圳地區的古圳再現露出曙光，期望找回新莊歷史榮耀及在地認同感。

新北市地政局長康秋桂今天和輔大副校長袁正泰共同簽署MOU時表示，在北北基桃近千萬人口中，新北市位在中心，而塭仔圳又是新北市的中心，輔大可說是位在中心的中心，希望市府和輔大能更加堅定彼此的合作夥伴關係，攜手為地方共榮共贏而努力。

康秋桂表示，輔大以前是被4000多間鐵皮工廠包圍，將來會是重劃區的心臟，未來的塭仔圳公共設施及基礎建設都將一次到位，例如貴子坑溪沿岸將整治規劃11處公園綠地，預計民國114年工程完成，民眾會看到一片綠色公園、學校用地、林蔭大道等。

袁正泰表示，輔仁大學秉持基督博愛的精神，持續以成為有社會影響力的大學為目標，鼓勵師長走出研究室，走進社區、實踐社會責任，不管是綠地、節能減碳，師生必定投入所有的資源全力協助，今天簽署MOU即是宣示輔大將持續協助塭仔圳的開發。

地政局表示，與輔大的合作已經展開多時，雙方召開過多次交流會議，對於塭仔圳歷史記憶再現有深入討論，考量清朝乾隆時期大新莊（涵蓋塭仔圳地區）即為北台灣經貿中心，廣築灌溉水圳而盛產稻米。

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地政局表示，輔大景觀系未來針對鄰近輔大的公園提供景觀設計專業意見，建議在公園裡重現200多年前的古水圳，或利用古水圳意象造景，再現當年大新莊平原的生命線，進而納入工程設計考量，期望能找回新莊歷史榮耀，提升在地認同感。

輔大景觀系表示，已著手規劃的3處公園都是結合當地特色及自然環境，鄰近輔大校園的公園，將把古老圳路元素納入規劃，讓新莊不因都市化而使古早味消失，才能獲得在地鄉親的認同。（編輯：唐聲揚）1110926