柯文哲議會送水果致意 遭林穎孟亮掛軸嗆聲8字

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台北市長柯文哲27日赴議會送水果致意，無黨籍台北市議員林穎孟（圖）發言期間，柯文哲走向其位置時，林穎孟隨即拿出「欺善怕惡、下跪投降」掛軸，上面還寫「中國愛將柯三跪」，並提及這是市民意見，柯文哲則直接轉頭離開。中央社記者陳怡璇攝 111年9月27日

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（中央社記者陳怡璇、劉建邦台北27日電）台北市長柯文哲今天赴市議會送水果致意，遭無黨籍議員林穎孟批評把議員當道具、陪他演戲，並拿出寫著「欺善怕惡 下跪投降」的一幅掛軸嗆聲，柯文哲未回應即離開。

台北市議會現正審查北市府預算，市長按慣例會送水果給議員致意、感謝議員辛勞。柯文哲赴財政建設委員會時，林穎孟提權宜問題。

林穎孟批評柯文哲今天來看議員、送水果，根本就是皇帝出巡一樣，把議員當成後宮裡的太監跟娘娘等，要議員陪他演戲。

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林穎孟說，過去柯文哲藐視議會、規避議會監督，羞辱議員，且柯文哲11年前提過九二共識是下跪投降，至今連完善地方民防系統，及不投降中國都無法向市民承諾，甚至刪除民防等預算都不願承認，只敢諂媚中國，「請問為何要陪柯文哲演戲？」

林穎孟發言期間，柯文哲走向林穎孟，她隨即拿出「欺善怕惡、下跪投降」一幅掛軸，上面還寫「中國愛將柯三跪」，並提及這是市民意見，柯文哲直接轉頭離開。（編輯：李亨山）1110927