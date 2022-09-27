芎林鄉聯合辦公廳舍新建工程 預計11月完工

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

新竹縣芎林鄉公所舊廳舍日前進行重建，預計11月底完工，新竹縣長楊文科（前）27日視察並表示，全新聯合辦公廳舍將集結公所、戶政事務所等，附近有衛生所，能提供民眾方便的洽公環境，提升服務品質。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年9月27日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹縣27日電）芎林鄉公所舊廳舍日前進行重建，預計11月底完工，新竹縣長楊文科今天視察表示，全新聯合辦公廳舍，集結公所、戶政事務所等，附近有衛生所，將提供民眾方便洽公環境。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，芎林鄉聯合辦公廳舍新建大樓，總計畫經費達新台幣1億8000萬餘元，獲內政部營建署前瞻計畫補助7200萬元，縣府補助7600萬元及專案補助機電與裝修工程500萬元，另鄉公所自籌2755萬元。

芎林鄉長黃正彪表示，原鄉公所使用超過40年，空間不敷使用，且腹地侷促，民眾洽公停車不易，透過興建聯合辦公廳舍，為地上4層，地下有1層停車場，方便民眾洽公。預計今年11月底完工，可望明年中啟用。

楊文科說，芎林鄉公所未來的全新聯合辦公廳舍，將有鄉民代表會、戶政事務所進駐，附近有衛生所以及消防局芎林分隊等，能提供在地民眾方便的洽公環境，提升服務品質。

他指出，除芎林鄉公所外，還有其他鄉鎮市行政中心遷移新建工作，包含關西鎮、竹東鎮、湖口鄉、北埔鄉、峨眉鄉等5案正在進行。（編輯：李錫璋）1110927