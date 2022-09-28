陳其邁關心旗山蕉農 允助加開去化點並補助運費

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高雄香蕉產季即將到來，市長陳其邁（右2）近期多次前往旗山了解香蕉產地狀況。（高雄市農業局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年9月28日

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（中央社記者洪學廣高雄28日電）高雄秋冬蕉產季即將到來，市長陳其邁近期多次前往旗山了解產地狀況，目前全台蕉價趨平穩；市府也將協助打開多元通路，未來若有需求會請中央加開去化點，市府則補助相關運費。

今年氣候穩定，高雄各種水果豐產，即將進入香蕉產季。陳其邁與高雄市政府農業局長張清榮兩人近日多次前往旗山了解香蕉產地狀況。陳其邁表示，先前的屏東香蕉去化作業已結束，若未來產地價格產生問題，將向中央建議增加去化點；且若未來再開啟去化工作，所有載運香蕉去化相關運費，一律由農業局補助。

農業局今天發布新聞稿說明，高雄香蕉種植面積約2150公頃，為全國第4，今年因氣候穩定且夏季高溫，高雄秋冬蕉已陸續產出；市府團隊9月已啟動多項措施，包括爭取企業團購與電商訂單，10月初家樂福將辦理旗山香蕉促銷推廣活動。

此外，除了持續輔導香蕉加工研發多項製品，農業局也協助推廣國際行銷，每週穩定出口生鮮香蕉到日本，市府多管齊下協助蕉農因應即將進入盛產期衝擊。

對於香蕉收入保險，農業局指出，除了中央補助50%，高雄也加碼30%，市府也建議中央能以春夏蕉跟秋冬蕉作為保險期間，以符合實際需要；另於不同鄉鎮均有種植香蕉的農民，也能在一個鄉鎮農會完成所有投保作業，避免農民奔波勞頓。

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旗山農會理事長陳峯翔表示，陳其邁不只每天早上熱線關心香蕉產地情形，之前剛傳出蕉價下跌消息，也第一時間指派農業局長到旗山；市府長期推動香蕉多元通路，目前全台蕉價已趨於平緩，旗山蕉農都很感謝陳其邁對產地關心。

旗山農會香蕉產銷班長張宏士指出，今年上半年香蕉價格很好，進入夏季後因天氣太熱，加上沒有颱風，香蕉量大，價格自然較低，香蕉價格波動主因是香蕉產量與市場需要的問題。（編輯：陳仁華）1110928