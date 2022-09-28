台中市政路延伸開工 預計113年底完工

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（中央社記者郝雪卿台中28日電）台中市西屯區市政路延伸工程地方期盼近20年，今天終於開工，市長盧秀燕表示，第1標（工業區一路至安和路）工程預計113年底完工，可望疏解台灣大道及工業區周邊車流。

市政路延伸工程地方期盼已久，以疏解市區往來台中工業區車流，今天第1標工程舉行開工典禮，盧秀燕致詞時表示，打通後可作為台灣大道替代道路，有效疏解台灣大道及工業區周邊道路車流，帶動台中產業發展。

盧秀燕指出，市政路於民國94年都市計畫即劃定將現行環中路路口西延至工業區，是市民最期待的建設之一，也是她當初競選市長最重要的政見之一。

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盧秀燕說，市政路延伸位於台中市黃金路段，2公里的長度，預算高達70億元，但她認為，為了交通和經濟發展，一定要想辦法編列預算、非做不可；其次，徵用土地牽涉上百名地主、各有想法，市府拿出誠意，以同理心一一溝通協調。她要代表中市府和廣大市民，感謝地主們的割愛成全，都是城市建設的大英雄。

市政路延伸工程分為2標，盧秀燕表示，今天第1標開工，從工業區一路到安和路，預計113年底完工；第2標從安和路到環中路，目標期程是114年全線完工通車，完工後將有效疏解台灣大道、朝馬路等交通阻塞，也可節省行車時間，促進西屯區和台中工業區交通便利及經濟發展。（編輯：卞金峰）1110928