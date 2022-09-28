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苗栗市新設人行道遭機車違停 警一週取締近百件

2022/9/28 16:59（9/28 17:11 更新）
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苗栗縣政府在苗栗市後火車站英才路、正發路新設人行道，完工後屢遭騎士貪圖方便占用、違規停機車，警方28日表示，近一週內已開出近百張罰單。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 111年9月28日
苗栗縣政府在苗栗市後火車站英才路、正發路新設人行道，完工後屢遭騎士貪圖方便占用、違規停機車，警方28日表示，近一週內已開出近百張罰單。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 111年9月28日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣28日電）苗栗縣府在苗栗市後火車站英才路、正發路新設人行道，完工後屢遭騎士貪圖方便占用、違規停機車，警方今天表示，近一週內已開出近百張罰單，將持續加強取締，「還路於民」。

苗栗縣政府近年大力推動人本交通工程，其中在苗栗市後火車站周邊的英才路、正發路等5處施作行人路廊，預定明年1月完工，目前部分路段已先行完工，但民眾發現，人行道常遭違停機車占據，失去工程美意。

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苗栗縣警察局苗栗分局透過新聞稿指出，最近一週經常接獲檢舉，已開出近百張違規停車逕行舉發單，未來將持續加強取締違規，「還路於民」。

警方表示，人行道是「專供行人通行」的通道，並非提供車輛通行的車道，在人行道違規停車，可依道路交通管理處罰條例規定，處新台幣300元至600元罰鍰，提醒民眾遵守，共同建立友善行人的用路環境，也避免荷包失血。（編輯：李錫璋）1110928

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