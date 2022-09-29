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國7高雄段環評過關 陳其邁：盼中央加速興建

2022/9/29 12:46（9/29 14:06 更新）
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國道7號高雄路段環評案28日通過審查；高雄市長陳其邁（右）29日在高雄市議會接受媒體聯訪表示，國7可串聯港區及多個產業園區，對紓解國道1號車流有很大幫助，盼中央加速興建，讓高雄市交通更順暢、安全。中央社記者蔡孟妤攝 111年9月29日
國道7號高雄路段環評案28日通過審查；高雄市長陳其邁（右）29日在高雄市議會接受媒體聯訪表示，國7可串聯港區及多個產業園區，對紓解國道1號車流有很大幫助，盼中央加速興建，讓高雄市交通更順暢、安全。中央社記者蔡孟妤攝 111年9月29日
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（中央社記者蔡孟妤高雄29日電）國道7號高雄路段環評案昨天通過，高雄市長陳其邁今天表示，國7可串聯港區及多個產業園區，對紓解國道1號車流有很大幫助，盼中央加速興建，讓高雄市交通更順暢、安全。

陳其邁今天上午在高雄市議會接受媒體聯訪表示，國道7號歷經15年推動、10年環評程序，昨天通過環評大會審查，感謝中央協助推動。

陳其邁說，國道7號串聯高雄東部交通路網，也串聯港區到大寮、仁武等區的產業園區，讓大貨車和小客車分流，減少車禍損害，同時可紓解國道1號車流量；希望中央可以加速興建國道7號，讓高雄市交通更順暢、安全。

此外，高雄夜空近來出現不明光點，引發網友熱議，還有人說「難道是外星人來了嗎？」陳其邁解釋說，這是明天將在設計中島舉辦的展演活動，集結22組設計團隊及1組燈光設計團隊，帶來精彩燈光、音樂表演，「歡迎所有外星人、地球人造訪」。

陳其邁說，台灣設計力已逐漸被國際看見，像台灣燈會也獲得德國紅點設計獎等幾項設計獎項，讓世界看到台灣、看見高雄。

台灣設計展相關活動即將開跑，其中22只貨櫃在高雄港8號碼頭上擺陣成圓，組成展場，盼將昔日的經濟中島蓬萊商港區翻轉為「設計中島」，作為活動主舞台。

設計中島30日晚間6時將舉行「設計擎天光之展演」活動，為設計中島帶來全新夜間樣貌，光束和音樂交會港區夜空，展現台灣設計實力與音樂創作能量。（編輯：陳仁華）1110929

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