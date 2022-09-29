柯志恩盼造勢炒熱選情 大旗美農會表態挺陳其邁

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（中央社記者蔡孟妤高雄29日電）國民黨高雄市長參選人柯志恩今天呼籲對民進黨執政不滿意的市民，明天站出來參加她的造勢晚會。高雄市長陳其邁則持續固樁，民進黨高雄市黨部表示，大旗美地區農會已表態挺陳其邁連任。

柯志恩明天將在高雄夢時代台糖加油站旁空地舉行大型造勢晚會，包括前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕及立委江啟臣、高金素梅等人出席。

柯志恩今天下午舉行記者會表示，希望對民進黨執政不滿意、認為高雄有更好選擇的民眾，明天能站出來參加造勢晚會，也希望高雄選情能透過大型活動催出熱情。

柯志恩競選團隊執行總幹事蕭漢俊說，住在市區的民眾希望多利用捷運、輕軌等大眾運輸工具，至於住在六龜、甲仙、燕巢、茄萣等山、海線民眾，會有遊覽車接送，希望讓反對民進黨、支持柯志恩的人都能參與。

至於前高雄市長韓國瑜何時現身站台？柯志恩說，韓國瑜是國民黨中央助選團副團長，未來10月、11月會到全國輔選，但何時會到高雄，需要再跟韓國瑜進一步溝通及討論用何種形式呈現，預估會在10月中旬或11月。

柯志恩也表示，前高雄市副市長李四川10月1日會到高雄幫幾名議員輔選，10月2日會來參加她的觀音山活動，展現對她的支持。

民進黨高雄市黨部今天則發布新聞稿表示，陳其邁上任後大力支持農民，協助推廣農產品，有感於陳其邁對大旗美地區農民的照顧和支持，大旗美地區農會也決定站出來相挺，做陳其邁連任最有力後盾。

甲仙地區農會總幹事曾海星將擔任陳其邁「甲仙地區農會後援會執行總幹事」，曾海星說，陳其邁是他印象歷來到甲仙關心農友最頻繁的市長，也很有行銷手法，如8月舉辦甲仙芋筍節等，讓甲仙成為話題焦點。

美濃農會總幹事鍾清輝說，陳其邁上任後除了大力支持美濃各項軟硬體建設，美濃的白玉蘿蔔季、橙蜜番茄季，陳其邁都有出席；他也感謝陳其邁支持美濃的各項農業建設，希望陳其邁繼續為高雄拚4年。（編輯：張芷瑄）1110929