新北112年度總預算案 歲出歲入編列創新高

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新北市議會29日進行112年度新北市總預算案暨附屬單位預算及綜計表籌編經過及編列情形報告，新北市長侯友宜（後左）就在民進黨團的抗議聲中，完成預算報告。中央社記者王鴻國攝 111年9月29日

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（中央社記者王鴻國新北29日電）新北市議會今天在民進黨團抗議聲中，新北市長侯友宜完成112年度總預算案報告。侯友宜表示，明年歲出新台幣1978.07億元和歲入1841.07億元編列都創改制以來新高。

新北市議會今天進行112年度新北市總預算案暨附屬單位預算及綜計表籌編經過及編列情形報告，民進黨團總召陳啟能等人質疑預算項目未依預算說明來挪用來做政績的行銷費用，提出臨時動議變更議程，要求侯友宜進行預算的專案報告。

國民黨團書記長廖先翔等人反對，要求依排定議程進行市長的預算報告。在議長蔣根煌裁定下，侯友宜雖上台報告，但民進黨團成員見狀上前舉牌「包裝政績浪費公帑」抗議，國民黨議員多人則上前反制，場面一度混亂。

侯友宜報告指出，新北市112年度總預算案暨附屬單位預算及綜計表，歲入計列1841.07億元，較111年度增加116.24億元，增幅6.74%；歲出核列1978.07億元，較111年度增加113.24億元，成長6.07%。

他表示，歲入歲出差短137億元，連同債務償還1010億元，以債務舉借予以彌平。歲入歲出規模均創新北市改制以來新高。

議會在侯友宜完成報告後一度休息後再展開議程，民進黨團要求市長進行專案報告，經表決未通過，總預算案隨後也完成一讀，付委審查。

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侯友宜在接受媒體聯訪時，針對民進黨團質疑市府許多預算，社福都沒有做，錢都花去行銷政績的問題表示，新北社會福利的規模是全國最大，年度預算都是增加的；雖然統籌分配稅款、人均預算最低，但仍然努力的讓社會福利預算編得足，照顧更多的弱勢、弱小。

至於媒體追問民進黨新北市長參選人林佳龍陣營針對警大聲明要求市長道歉等問題，侯友宜表示，選辦已經按照所有的事實對外說得很清楚了。至於綠營質疑侯友宜寫博士論文時涉利用職權去調資料，侯友宜表示，一切按照所有相關的規定來辦理。（編輯：張銘坤）1110929

新北市長侯友宜（中）29日在新北市議會民進黨團的抗議聲中，完成112年度總預算案報告。侯友宜指出，112年歲入計列新台幣1841.07億元，較111年度增加116.24億元，增幅6.74%；歲出核列1978.07億元，較111年度增加113.24億元，成長6.07%。中央社記者王鴻國攝 111年9月29日