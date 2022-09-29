更多編輯台推薦新聞：
台灣大併台灣之星電信三雄為何吵翻天？ 頻寬爭議一次看懂
產經

台灣大併台灣之星電信三雄為何吵翻天？ 頻寬爭議一次看懂

封閉50年第2道門開啟 圓山西密道通往劍潭公園
生活

封閉50年第2道門開啟 圓山西密道通往劍潭公園

金馬獎第59屆 完整入圍名單
娛樂

金馬獎第59屆 完整入圍名單

統一發票111年7-8月千萬獎號碼：05701942
生活

統一發票111年7-8月千萬獎號碼：05701942

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

公共藝術作品遭疑抄襲 執行署高雄分署聘專家釐清

2022/9/29 18:24（9/29 18:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
法務部行政執行署高雄分署公共藝術作品「公平正義．圓融和諧」遭民眾質疑，與日本藝術家木野智史作品高度相似。（法務部執行署高雄分署提供）中央社記者曾以寧傳真 111年9月29日
法務部行政執行署高雄分署公共藝術作品「公平正義．圓融和諧」遭民眾質疑，與日本藝術家木野智史作品高度相似。（法務部執行署高雄分署提供）中央社記者曾以寧傳真 111年9月29日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄29日電）法務部行政執行署高雄分署公共藝術作品「公平正義．圓融和諧」遭質疑與日本藝術家木野智史作品高度相似，對此行政執行署高雄分署表示，已要求廠商提出說明，並將聘專家審查釐清。

法務部行政執行署高雄分署今天新聞稿說明，公共藝術作品「公平正義．圓融和諧」是在民國106年9月11日，在文化部網站公開徵選，於同年12月21日由7名委員（包含5名外聘專家、建築師）決選，於7件參選作品中共同評選出得分最高的作品。

行政執行署高雄分署指出，與得標承作廠商所簽訂的契約中，明訂有「不得侵害他人著作權」責任規定。至於作品有無抄襲或侵害他人權益，已通知得標承作廠商儘速提出書面說明。

此外，行政執行署高雄分署也將另聘藝術、智慧財產權等領域專家進行審查，釐清是否有侵害他人權益情況，後續將視審查結果依相關法律規定及契約內容辦理。

有民眾今天向媒體爆料表示，法務部行政執行署高雄分署廳舍前公共藝術作品「公平正義．圓融和諧」，和日本藝術家木野智史作品「颪（眼）」外形高度相似，質疑涉嫌抄襲。（編輯：謝雅竹）1110929

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族