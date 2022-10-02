高雄中華五福圓環調整動線 10/5完工後機車可直行

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（中央社記者蔡孟妤高雄2日電）高雄中華、五福路圓環將開放機車直行，高雄市交通局今天表示，工程已進入最後階段，預計在10月5日上午完工，完工後，機車便可直行，不用再繞行圓環。

高雄市中華、五福路圓環，中間有一條快車道可供汽車通行，但慢車道卻要繞圈而行，對機車族並不友善，不少外地人也容易騎機車誤闖快車道。交通局9月施工改善，拆除部分分隔島、調整動線，讓機車也能直行。

交通局今天新聞稿表示，中華五福圓環動線調整工程進入最後階段，但因路口範圍大，施工時間長，為降低用路人不便，將避開尖峰時間，在10月4日分兩階段施工，上午9時到下午4時30分，及晚上9時到隔天5日上午6時施工。

交通局並指，施工期間內環區將封閉，禁止車輛通行，外環區仍可通行；並為維持外環區動線順暢，外環停車格當日禁止停車。此外，也會增派義交人員於現場加強引導車流，籲用路人行經此路段時減速慢行。

交通局表示，施工期間已在上游路口布設導引牌面，民眾可依建議提早改道，如可利用中山路、民生路、成功路、自強路、青年路、新田路等改道而行。

交通局指出，中華五福圓環動線調整工程預計在10月5日早上6時完工，完工後，機車便可直行，不用再繞行圓環，可有效提升動線的直覺性與便利性。（編輯：謝雅竹）1111002