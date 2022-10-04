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全國首創水利工程競圖 都市里人「虎尾水塘場」獲獎

2022/10/4 15:34（10/4 16:21 更新）
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經濟部水利署舉辦全國首創水利工程領域國際競圖，首獎為都市里人規劃設計有限公司團隊，經濟部水利署長賴建信（右3）、民進黨立委蘇治芬（右2）與劉建國（左1）4日頒獎給獲獎團隊。中央社記者姜宜菁攝 111年10月4日
經濟部水利署舉辦全國首創水利工程領域國際競圖，首獎為都市里人規劃設計有限公司團隊，經濟部水利署長賴建信（右3）、民進黨立委蘇治芬（右2）與劉建國（左1）4日頒獎給獲獎團隊。中央社記者姜宜菁攝 111年10月4日
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（中央社記者姜宜菁雲林縣4日電）經濟部水利署舉辦全國首創水利工程領域國際競圖，都市里人以「虎尾水塘場」的概念發想，將水依著打開的糖廠重新流入人們日常生活，建立水綠生活的親密聯繫獲得評審青睞。

經濟部水利署舉辦全國首創水利工程領域國際競圖，今天在雲林縣虎尾糖廠舉辦頒獎活動，經濟部水利署長賴建信、民進黨籍立委蘇治芬和劉建國等人出席。

賴建信致詞表示，此計劃稱為虎尾潮，希望藉由評選競圖方式為虎尾居民挑選出最佳的團隊，打造更美、更好、更舒適的水環境空間，促使虎尾成為雲林的新潮流，更是國際新潮流。

賴建信說，水利署舉辦全國首創水利工程領域國際競圖，首獎為都市里人規劃設計有限公司團隊，水利署與都市里人簽約後即辦理規劃、設計及施工監造，預計工程建造費用約新台幣4.5億元，整體工期執行約需4年，預計於115年底完工。

都市里人規劃設計公司主持人林雋怡介紹全案以整合水網路、鏈結生態、縫合水與生活場域及活躍魅力地景等四大策略，達到承洪韌性、生態多樣性且具人文氛圍的「虎尾水塘場」。

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林雋怡指出，團隊將安慶圳沿線的酒精槽遺址設置水花園及林間濕地生態島、北港溪河濱公園及平和湖串聯形成永續的水網絡，並以歷史糖廠鐵道、生態自行車道及洪氾平原步道，三環線串接既有人文路徑，形成新的城市文化休閒廊道，創造符合虎尾慢活且多元的親水休憩環境。

蘇治芬認為，全案應取名為「嬤孫計劃」，她期盼即將來自己帶著孫子逛「虎尾水塘場」，解說歷史人文，觀賞豐富的生態系；劉建國則說，人居住的環境要「水」，善加規劃，期待借重專業人才所長，投入發想，讓虎尾成為國際城鎮。（編輯：黃世雅）1111004

賴建信
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