新北：COVID-19仍在高原期 脆弱族群應接種疫苗

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（中央社記者黃旭昇新北5日電）新北市府衛生局今天表示，COVID-19仍在高原期，秋冬防疫請脆弱族群儘速接種疫苗；第7期的COVID-19疫苗今天起接受民眾預約，10日起開始接種；第8期自12日起接受預約。

新北市政府今天舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情應變會議，衛生局長陳潤秋表示，全球疫情趨緩後持平，歐洲近期回升，BA.5變異株為全球主流株。

衛生局說，病毒株變化不大，秋冬防疫仍呼籲脆弱族群要接種COVID-19疫苗及流感疫苗。第7期於5日至7日接受民眾預約，10日至16日接種疫苗；第8期於12日至14日接受民眾預約，17日至23日接種疫苗。

衛生局說，接種疫苗對象為，6個月至11歲的孩童莫德納、BNT第1至2劑，12歲至17歲的青少年Novavax、BNT第1至3劑；50歲以上成人雙價次世代疫苗第3至5劑（追加劑）；6個月至小學入學前幼兒、孕婦流感疫苗。

衛生局說，接種地點在新北市合約院所、中和區Global Mall接種站，專診提供接種服務，請至新北COVID-19疫苗接種預約系統預約。

觀光旅遊局表示，新北市防疫旅館目前的量能足以應付防疫措施，中央流行疫情指揮中心預計10月13日實施入境「0+7」新制；10月12日以前訂房「3+4」的房客，可以入住至10月19日，避免引起消費爭議。

觀旅局告訴中央社記者，將協助新北市各防疫旅館安排辦理回歸常態營業會勘作業，業者需請專業廠商全館清潔消毒並檢附清消紀錄，並經市府衛生、環保及觀光等機關聯合現場會勘，確認後完成退場。

觀旅局說，交通部觀光局對於現有防疫旅館「回歸常態營業」後續有相關補助，市府會配合協助辦理相關補助事宜。（編輯：李錫璋）1111005