新北打造元宇宙虛擬城 首推人氣宵夜票選活動

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新北市成立「新北20餓餓元年」元宇宙虛擬城，可在元宇宙平台票選人氣宵夜店家。新北市長侯友宜（左）表示，把宵夜與元宇宙結合，除讓志同道合的民眾社交討論外，並推廣新北市的美食，民眾可用行動支持喜愛的宵夜店家。中央社記者王鴻國攝 111年10月11日

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（中央社記者王鴻國新北11日電）新北市政府今天舉辦「人氣宵夜票選爭霸賽，元宇宙開戰」記者會，新北市長侯友宜指出，新北市成立「新北20餓餓元年」元宇宙虛擬城，可在元宇宙平台票選人氣宵夜店家。

侯友宜表示，新北市在智慧城市議題上，透過新北虛擬城打造多元的社交空間。把宵夜與元宇宙結合，除讓志同道合的民眾社交討論外，並推廣新北市的美食，民眾可用行動支持喜愛的宵夜店家。

新北市政府研考會指出，這次集合XRSPACE及食力傳媒打造新北市的「元宇宙虛擬城」，民眾可到XRSPACE中新北市政府大廳參與30個人氣宵夜店家投票，自11月起可到店家門口下載虛擬「新北幣」，現拿現吃。

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研考會表示，為全面進軍虛擬實境場域，新北市以人口400萬人為基底，獨家發布400個「新北餓餓元年NFT紀念款」，只要參加人氣宵夜爭霸賽、新北深夜食堂名人聊天室及分享活動網址並截圖回傳活動官網，即有抽獎資格，參加越多越有機會抽中。

研考會指出，這次NFT（非同質化代幣）共發行豪酸、香甜、勁辣、五香及1款賦能款，另可獲得500點新北幣 宵夜金，可收藏獨家NFT也能品嚐在地美食；獲得賦能款NFT的市民，將有機會與深夜食堂名人嘉賓共遊人氣宵夜店家。（編輯：戴光育）1111011