台中電競嘉年華21日起對決 好手齊聚一堂交流

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「2022台中電競嘉年華」21日即將在弘光科大登場，台中市運動局12日在市府舉辦宣傳活動，市長盧秀燕（左6）等人出席進行啟動儀式。中央社記者郝雪卿攝 111年10月12日

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（中央社記者郝雪卿台中12日電）台中市電競運動發展熱絡，台中市長盧秀燕今天宣布，「2022台中電競嘉年華」將從21日到23日在弘光科大登場，屆時電競好手齊聚一堂展開對決，歡迎民眾共襄盛舉。

台中市政府運動局下午在市府舉辦「2022台中電競嘉年華」宣傳活動，盧秀燕在電競高手指導下，現場操作體驗塗鴉模擬器，感受虛擬實境技術的電競魅力，盧秀燕也很投入，她說，小時候是個乖小孩，不敢隨便亂塗鴉，透過虛擬實境技術，讓她可以從事小時候不敢做的事。

盧秀燕在會中指出，今年的台中電競嘉年華21日到23日在弘光科技大學登場，規劃校園盃「英雄聯盟」、「傳說對決」及市民盃「傳說對決」等賽事，還有經典電玩街機、結合籃球運動的Switch「NBA 2K熱血街球場」等體驗活動。

盧秀燕表示，台中市推廣電競運動多年下來，已開花結果，她上任第1年催生電競嘉年華，過去有些人對電競不了解而有些誤解，其實電競本身沒有問題，有問題的是人，希望能幫電競運動正名。

為了舉辦電競嘉年華，盧秀燕說，第1屆的經費是市長的第二預備金新台幣800萬元，第2屆就納入正式預算編列，代表電競產業將成為台中市重要施政事項，幾年下來已經開花結果。

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盧秀燕指出，台中市有多個學校認同發展電競產業，多所大專院校及高中職設有科系培育人才，在政府重視、學校成搖籃、人才輩出下，電競已成台中市一項產業，讓台中市經濟力有所成長。

運動局表示，電競嘉年華除連續3天進行英雄聯盟、傳說對決的線下4強決賽，也設有明星運動員Switch 「NBA 2K熱血街球場」挑戰賽等體驗活動，還規劃宣導攤位，提供中市發展電競產業的學校設攤展現學生努力成果。（編輯：陳仁華）1111012