保護五峰鄉學生通勤安全 竹縣府新設2座候車亭

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（中央社記者郭宣彣新竹縣13日電）為保護孩子通勤安全，新竹縣政府今天表示，在五峰鄉新設2座候車亭，提供學童、民眾更優質的等車空間，已發包，預計本月開工、明年1月完工啟用。

新竹縣政府交通旅遊處長游志祥向中央社記者表示，縣府關心五峰鄉山區居民與學童公共運輸通勤的候車需求，於今年9月規劃設計發包「農倉前」、「茅埔」2站點新建置候車亭，提供鄉內居民、學童們更優質等車空間。

縣長楊文科透過新聞稿表示，今年2月了解到五峰鄉內公車候車亭不足，農倉前站更是五峰國中、國小學童等候公車的一站，卻沒有設置可遮風避雨的公車亭。

楊文科說，他請交通旅遊處與相關單位進行會勘確認路線與停等需求，並於確認完成後獲新竹縣在地議員張益生以及原民處協助，取得相關土地所有權人的土地使用同意書，加速進行相關設計規劃作業，在今年9月底完成工程發包作業。

張益生向中央社記者表示，感謝縣府協助設置公車候車亭，讓孩子不用站在馬路上等公車，避免危險發生。

在地居民林秋鑾說，過去，不少五峰國小學生都會在「農倉前站」等公車，由於沒有公車亭，孩子們只能站或坐在馬路旁等候，相當危險。

五峰國小學生也表示，學校附近車流量有時多，也常有車子會車，有時汽車路過站牌時，沒有注意到有學生在等公車，差點會被撞到，未來即將有公車亭，將能保護他們的通勤安全。

縣府交旅處提供新聞資訊指出，這次發包「農倉前」、「茅埔」2處候車亭，工程經費為新台幣88萬元，工期為90個日曆天，預計本月開工，民國112年1月完工使用。（編輯：陳仁華）1111013