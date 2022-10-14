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地下水二級管制區 屏東養殖業納管水井速申請

2022/10/14 15:23
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（中央社記者李蕙婷屏東縣14日電）屏東縣地下水二級管制區，包括東港等11個鄉鎮漁塭，縣水利處今天提醒合法養殖戶納管水井儘早提出申請。先查詢是否為輔導對象，申辦養殖容許、再申辦水權、取得養殖登記證。

依屏東縣政府水利處數據，屏東縣地下水二級管制區漁塭面積約1713公頃，佔全縣養殖比例35%，由於地下水管制規定未能同意申辦鑿井與水權，無法取得養殖登記證，屢遭檢舉違法養殖及抽取地下水，影響屏東漁業發展政策甚鉅。

水利處表示，配合縣府海洋及漁業事務管理所辦理「地下水二級管制區養殖業納管水井輔導合法計畫」，由農委會漁業署提供屏縣地下水管制區民國98年放養申查報資料等官方文件養殖場地號，可資明確佐證地下水井於民國99年8月4日前既存條件。

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經比對篩選建立全縣1萬1198筆養殖場地號名冊為納管水井輔導合法對象。範圍廣佈東港鎮及萬丹、新園、崁頂、南州、潮州、新埤、林邊、佳冬、枋寮、枋山鄉等11鄉鎮地下水二級管制區。

水利處新聞稿表示，這項計畫自110年12月10日正式啟動，推動至今近1年，預計114年12月10日截止。提醒符合資格養殖戶把握機會，儘早提出合法水權申請，以保障自身權益。相關訊息可參考水利處網站「屏東縣地下水二級管制區養殖業納管水井輔導合法計畫」。（編輯：孫承武）1111014

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