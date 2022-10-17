卓冠廷：樹林保安市場花上億元改建 開幕僅12天就淹水

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颱風尼莎帶來豪雨，民進黨新北市議員參選人卓冠廷17日在臉書發文指出，花費新台幣上億元改建的樹林保安市場開幕12天就大淹水。（卓冠廷提供）中央社記者王鴻國傳真 111年10月17日

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（中央社記者王鴻國新北17日電）民進黨新北市議員參選人卓冠廷說，花費上億元改建的樹林保安市場開幕12天就大淹水，攤商直呼離譜；新北市場處長盛筱蓉表示，這不是工程問題，外部積水淹入，將改善。

卓冠廷臉書發文稱「侯友宜的好好做事情大破功」，尼莎雨勢持續不斷，而市長侯友宜當作重大政績宣傳，開幕僅12天的保安市場，在昨天早上竟然淹水了！「誇張的是，保安市場淹水時，樹林的24小時降雨量，還不到汐止淹水時的1/3」。

卓冠廷表示，這就是侯友宜在新北執政12年，鴨霸執政，打壓議員，打壓監督，所導致最誇張的結果，花了新台幣1億500萬元，其中還有經濟部補助的5000萬元，讓侯友宜去做，最後得到一個會淹水的市場。

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卓冠廷表示，攤商對新的市場淹水直呼「太離譜了」，他呼籲「新北市的鄉親，大家真的要醒過來，市長侯友宜的施政能力，都隱藏在他的包裝之下，禁不起挑戰，更禁不起檢驗」。

市場處長盛筱蓉向中央社記者表示，這不是市場工程上的問題，而是鄰近市場的水溝疑有堵塞，淹進市場，今天將和公所人員前往查勘，若水溝有淤積，就會立即進行清淤改善。（編輯：張銘坤）1111017