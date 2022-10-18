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台南北外環道第3期通車 交通路網更便捷

2022/10/18 12:16
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（中央社記者楊思瑞台南18日電）台南都會區北外環道路第3期工程今天正式通車，可從台江大道銜接到南科聯絡道，市府估算行車時間可從原本的30分鐘左右縮短到15分鐘，並有效疏解核心市區往返南科園區車流。

內政部營建署與台南市政府上午在北外環快速道路與南科聯絡道交會路口舉辦通車典禮，內政部政務次長陳宗彥、台南市長黃偉哲等人主持剪綵。

陳宗彥致詞表示，北外環是除了鐵路地下化之外，許多台南市民最期待的交通建設之一，不論是對東西向、南北向交通都能有很大幫助，全部完成後將大大提升核心市區連結整個大台南的交通便利性，將來除了較偏遠的山區，可達成1小時生活圈的目標。

陳宗彥指出，分為四期施工的北外環道，現在第1期、第3期都已完工，第2期正施工中，第4期也將接續進行，中央會極力支持完成台南市交通路網的重要一環。

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黃偉哲表示，北外環道第3期通車後，從南科園區通勤往返台江大道，或要接國道1號北上、南下都很方便，還能有效疏解附近幾個交流道的車流量，接下來在第2期工程通車後，對整體交通幫助會更大，也希望第4期工程趕快動工。

台南市工務局提供資料指出，今天通車的台南都會區北外環道路第3期工程長度約4.8公里，從台江大道銜接到南科聯絡道，並增設長和路匝道及樹谷匝道，能有效疏解市區往返南科園區車流。而第1、3期工程銜接後，從台39線新化高鐵橋下道路可連接南科聯絡道，並直接往西通往台江大道。（編輯：謝雅竹）1111018

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