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協助918震後復原 單一透天住宅最高補助50萬

2022/10/18 13:04
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（中央社記者賴于榛台北18日電）918地震造成花蓮、台東等地建築物毀損，營建署今天指出，已完成「主動輔導辦理建築物耐震能力初步評估及弱層補強經費補助執行作業要點」修正，將透天住宅納入補助範圍，上限新台幣50萬元。

東台灣9月18日發生規模6.8地震，造成花蓮玉里、台東池上與關山等地出現因地震造成建築物毀損災情。

營建署今天透過新聞稿表示，中央、地方與建築師、技師等民間團體第一時間投入建築物安全評估工作，已完成修正「主動輔導辦理建築物耐震能力初步評估及弱層補強經費補助執行作業要點」，讓弱層補強補助納入單一透天住宅，每案補助上限為新台幣50萬元。

營建署指出，請花蓮縣與台東縣政府可預先受理民眾申請案件，以讓民眾能早日回歸正常生活。

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此次花東受災地區的建築物許多有災損的房屋並未辦理建物第一次登記，營建署提醒，相關申請補助資格將從寬認定，只要是被張貼紅黃單的住宅，有確實居住事實，可提供戶口遷入證明與村里長證明、自來水費、電費繳費單據等證明資料，皆可作為補助申請文件。

營建署說，為加速推動災區復原，已協調建築師公會、土木技師公會及結構技師公會等民間團體，優先協助民眾辦理修繕補強與補助等工作，發揮中央、地方與民間團體三方量能，保護在地民眾居住環境安全。（編輯：林淑媛） 1111018

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