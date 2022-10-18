16歲無照少女騎車違規左轉車禍 後座男乘客命危
2022/10/18 17:46（10/18 18:46 更新）
台中市16歲張姓少女日前無照騎機車，載61歲黃姓男子行經后里區三豐路時與小客車發生車禍，張女、黃男送醫，黃男仍在加護病房治療。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年10月18日
（中央社記者趙麗妍台中18日電）台中市16歲張姓少女日前無照騎車載61歲黃男，在后里區三豐路與小客車發生車禍，張女、黃男送醫，黃男仍在加護病房治療。黃男親友po文尋求行車記錄器，以協助釐清案情。
台中市大甲警分局今天表示，這起車禍發生在10月13日，張女騎機車載黃姓男子沿著三豐路行駛，行經三豐路三段1052巷口時，與劉姓男子駕駛小客車發生碰撞。
警方指出，張姓少女手部骨折、全身多處擦挫傷，黃男顱內出血以及身體多處擦挫傷，送到衛福部豐原醫院治療。
警方調查，張女、劉男均無酒精反應，而張女並無駕照且違反標誌標線管制規定行車，劉男則未注意車前狀況，確切的肇事原因，有待進一步調查釐清。
黃男親友也在臉書社群Facebook「后里幫」發文指出，黃男目前在加護病房，因肇事的小客車沒有行車記錄器，希望當時行經此處的車輛若有行車記錄器，可提供影片，協助釐清案情。（編輯：卞金峰）1111018
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