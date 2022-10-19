新北電競基地10/29起2天推萬聖節系列活動
2022/10/19 12:08
（中央社記者王鴻國新北19日電）新北市政府經濟發展局今天表示，新北電競基地29日起2天舉辦萬聖變裝趴等活動，首日有多種熱門電競遊戲體驗活動，第2天新北Cosplay親子電競趴，歡迎大家來變裝搞怪。
經發局今天發布新聞稿指出，今年萬聖節來點不一樣，新北電競基地推出萬聖節系列活動，29日舉辦「2022萬聖節電競PARTY」提供JUST DANCE、任天堂大亂鬥、鐵拳、忍者等多種電競熱門遊戲體驗，以及攤位闖關集點活動，事先完成報名表單且來現場參與的前100名參加者，可額外獲得抽獎資格一次。
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30日由「新北Cosplay親子電競趴」接力上場，特別邀請專業Coser講師，以孩子界的遊戲大神「Minecraft（做個創世神）」為變裝主題，由講師帶領親子一同完成環保變裝，事前完成報名的前50組（每組以1名大人及1名小孩為限），現場即可獲得參加禮。
經發局表示，親子電競趴安排走秀活動，展現最自信的變裝角色，並推出最具創意、視覺美感與整體效果獎，活動獎品價值超過新台幣1萬元。（編輯：李錫璋）1111019
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