高雄岡山行政中心都更案 預計112年初公告招商

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（中央社記者蔡孟妤高雄19日電）高雄市岡山行政中心舊址與新址，將以都市更新方式辦理開發，高雄市政府今天辦理招商座談會，吸引多家潛在投資者參與，預計明年初正式公告招商。

原有的岡山行政中心位處岡山市中心，但建物老舊、腹地狹窄且停車不便，市府將現有行政機關搬遷至機15用地重建岡山新行政中心，藉此新建行政大樓提升服務效能，並將舊址更新重建、活絡岡山商業機能。

高市府今天辦理招商座談會，吸引多家產壽險、資產管理、地產開發、建設公司等潛在投資者參與；高雄市都發局會後發布新聞稿表示，與會廠商與市府進行許多意見交流，會適當納入招商文件，預計明年初正式公告招商。

副市長林欽榮表示，此案將藉由新舊基地併採公辦都市更新方式同時開發兩街區。行政中心舊址部分將配合留在原址的岡山醫院，以街角廣場及退縮人行道，提供社區舒適人行空間並延伸老街商業機能。

另一方面，筧橋西側的新址基地將闢建岡山區綜合行政中心，未來將由區公所、戶政事務所、地政事務所、消防分隊、警察分局及清潔隊等機關單位進駐服務。

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都發局長吳文彥說，舊址開發基地都市計畫變更已經內政部都委會審議通過，北側臨岡山路345巷未來將拓寬3米成為10米寬道路，並提供0.3公頃的廣場兼停車場用地，服務醫院及周邊居民活動停車需求。

都發局表示，全案將藉由公辦都更方式帶動民間投資者進駐開發，共同促進土地活化並為地方提升公益性價值。相關公開閱覽招商文件草案，可上都發局網站查詢。（編輯：黃世雅）1111019