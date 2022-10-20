新北2022府中搞什麼鬼 10/29推萬聖節小賽車體驗

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（中央社記者黃旭昇新北20日電）新北市政府經濟發展局今天表示，「2022府中搞什麼鬼」萬聖節活動，將於29日在板橋區府中商圈舉行，除變裝踩街遊行、不給糖就搗蛋等趣味活動，還推出小型賽車體驗活動。

新北市府經濟發展局今天上午開記者會表示，「府中萬聖節」已邁入第12年，今年結合經濟部中小企業處補助，強化板橋區府中商圈的品牌形象，並且至31日萬聖節前夕，舉辦系列活動。

新北市板橋區商圈景觀發展協會理事長劉朝翔表示，市府協助建立商圈品牌，也串聯商圈內100家店家共同推出優惠活動，盼透過萬聖節活動，帶動消費商機。

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經發局表示，今年萬聖節以「百鬼夜行，恐懼狂飆」為主題，29日除每年的變裝踩街遊行，晚上有「百鬼夜行」踩街活動，現場還有市集「恐懼販賣所」、不給糖就搗蛋「糖果！納命來」、DIY手作、哥哥姊姊帶動跳等活動。

經發局說，今年變裝比賽21日中午12時開放報名，開放報名時間至25日為止，今年推出小型賽車（卡丁車）體驗，在賽道途中還有恐怖隧道，讓民眾能感受到萬聖節的恐懼氛圍。到商圈消費搭配「新北購遊趣」振興方案，可獲得抽露營車的機會。（編輯：李錫璋）1111020