澎湖建構海洋城市 賴峰偉：永續與雙語教育是重心

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（中央社澎湖縣22日電）澎湖縣長賴峰偉今天表示，海洋永續與雙語教育是發展重心，縣府感謝傅爾布萊特學術交流基金會協助外籍教師培育澎湖學子具備與國際接軌能力，期建構澎湖成為國際島嶼海洋城市。

2022澎湖海洋永續暨雙語推行國際教育研討會今天在澎湖喜來登舉行，澎湖縣長賴峰偉、台美學術交流基金會執行長那原道與澎湖科技大學主秘陳宏斌等人共同簽署教育合作備忘錄，致力於提升學校教育與英語教學學習訓練，包括美國在台協會（AIT）副處長李明磊與菲律賓觀光部台灣分處長海瑟（Hazel Habito Javier）等多名國內外產官學代表見證。

賴峰偉表示，海洋永續與雙語教學是澎湖近年來教育發展重心之一，感謝傅爾布萊特學術交流基金會協助聘請27名外籍老師進駐澎湖15所國中小，讓澎湖學子浸潤式學習，強化國際文化交流，讓在地國際化的教育向前邁進一大步。

賴峰偉特別致贈感謝狀給那原道、陳宏斌與台灣傅爾布萊特計畫長張純怡等人，感謝協助推動海洋永續與雙語教育。

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李明磊表示，推動海洋永續與雙語教學是美國極為重視的議程，2021年3月簽署的海洋合作備忘錄就跨出重要一步，期盼藉由今天各專家學者提出的專題演講與研討，努力完成共同的目標。

澎湖海洋永續暨雙語推行國際教育研討會，今天由國內外學者專家發表有關雙語國際教育的「台美學術教育交流合作之進程」、「雙語推行與國際教育」；海洋永續發展的「台灣海洋永續發展」、「打造澎湖成為一個永續韌性的城市」；海洋文化與海洋創生的「建立澎湖水下考古博物館」、「里海。文化與生物多樣性」、「南方四島 海洋國家公園永續發展」、「澎湖覆網清除與責任旅遊」、「澎湖海洋生態復育與永續旅遊」等專題演講。（編輯：郭諭儒）1111022

2022澎湖海洋永續暨雙語推行國際教育研討會22日舉行，澎湖縣長賴峰偉（中）出席並致贈感謝狀給共同主辦單位、傅爾布萊特計畫學術交流基金會執行長那原道（左），以及澎湖科技大學主任秘書陳宏斌（右）等人，感謝協助推動海洋永續與雙語教育。中央社 111年10月22日