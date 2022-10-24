視察高中校舍工程 盧秀燕：教育文化是最重要基石

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中24日電）台中市龍津國中升格為高中後，中市府斥資新台幣2.8億元進行校舍改善工程，市長盧秀燕今天前往視察，她表示，教育文化是最重要基石，希望讓學子認真學習、幸福成長。

台中市政府教育局今天說明，龍井區龍津國中於民國106年升格成為完全中學，市府編列預算辦理龍津高中的高中部第一期綜合教學大樓新建工程1億7670萬元、活動中心新建工程9648萬元、建置校門口出入空間改善工程500萬元，及戶外綜合球場新建工程240萬元，總計投入約達2億8058萬元。

盧秀燕今天與教育局長楊振昇、市議員林孟令與前立委顏寬恒等人前往視察校舍新建工程。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

盧秀燕接受媒體聯訪時表示，台中市龍井、大肚、烏日區的第一所高中就是龍津高中，先前這3個行政區都沒有高中職，學子國中畢業後須跨區就讀，教育文化是最重要的基石，龍津高中改制後帶動當地高等教育文化，希望新校舍讓當地學子能在校園認真學習、幸福成長。

盧秀燕說，教育無法在短時間看到效益，她上任之前台中市的教科文支出占總歲出比例是六都最低，如今台中市的教科文支出占比已躍升為六都最高，感謝議會支持，更加堅信拉高教育文化預算是正確決定。（編輯：陳仁華）1111024