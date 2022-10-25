日本旭川市副市長訪潘孟安 感謝疫情期間捐助物資

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屏東縣政府在疫情期間曾募資捐助當時一度發生醫院內感染的日本旭川市，旭川市副市長菅野直行（左）25日率團到訪屏東並拜會縣長潘孟安（右），表達誠摯謝意。（屏東縣政府提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年10月25日

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（中央社屏東縣25日電）疫情期間，日本旭川市發生醫院內感染，缺乏醫療物資，旭川市長親筆寫信向屏東縣政府求援，縣長潘孟安指示募集所需物資快速寄抵日本，國境解封後，旭川副市長菅野直行率團到屏東表達謝意。

屏東縣政府今天新聞稿表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，日本旭川市發生醫院內感染，缺乏醫療物資，旭川市長今津寬介用親筆信向千里外的屏東縣政府求援，即使素昧平生，潘孟安仍指示募集所需物資快速寄抵日本。

縣府表示，素昧平生的城市，因捐贈物資資開啟了交流契機，之後雙方連繫緊密，曾辦理線上觀光物產推介會，更於今年初在勝利星村舉辦的屏東日本友好感謝祭中，旭川市還特別空運日本的雪來台共襄盛舉。

國境解封後，原本今津寬介要率隊到屏東致謝，因行前確診，改由菅野直行率領相關人員前往。旭川市和屏東縣今天在會場以彼此特產巧克力相見歡，承諾未來的城市交流與觀光互訪。

潘孟安表示，菅野一行人用短暫3天來台，昨晚扺達屏東，行程疲累卻代表著城市間關係的緊密，他希望用彼此都有的特產巧克力搭起城市情誼，更期盼後疫情復航後，雙方民眾都能到彼此的城市互訪，體驗和不一樣的四季風情。

潘孟安指出，北海道旭川市位於日本最北邊，屏東縣位於台灣最南端，旭川市不靠海，屏東三面環海，旭川常年溫度偏低，屏東則是終年恆春，雖然雙方氣候、地理環境有差別，但都是在地的農業、觀光大縣，相信未來會激起更多火花。

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菅野直行則感謝潘孟安在台日復航業務上的接洽與協助，他說，旭川市的台日航線預計明年2、3月就能復航，相當期待復航的到來，讓彼此交流可以更緊密。

菅野直行說，市長今津寬介非常感謝潘孟安及縣府在2021年疫情期間，溫暖地伸出援手，及時支援當時迫切需要的防疫物資，這次無法親自前來，感到十分抱歉，特別準備一封致歉信要轉交，期待未來有機會更深入了解屏東。（編輯：黃世雅）1111025