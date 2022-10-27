彰化夜市爌肉飯突結束營業 老闆：太累決定退休

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位在彰化市成功路有60年歷史的夜市爌肉飯，27日突然貼出「結束營業」公告；鐘姓老闆說，從父親手上接下攤子，做了30年太累了，決定結束營業退休去遊山玩水。（民眾提供）中央社記者吳哲豪彰化攝 111年10月27日

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（中央社記者吳哲豪彰化27日電）位在彰化市成功路有60年歷史的夜市爌肉飯，今天突然貼出「結束營業」的公告；鐘姓老闆說，從父親手上接下攤子，做了30年太累了，決定結束營業退休，遊山玩水去。

位在彰化市成功路的夜市爌肉飯販賣爌肉飯、蝦丸湯及貢丸湯等小吃，店面雖不起眼，卻常吸引大批民眾上門大快朵頤，店家也製作號碼牌發放給民眾，下午開門營業後，約3個小時就賣光，網友稱夜市爌肉飯是全彰化市最難吃到的爌肉飯。

有民眾拍下照片貼上臉書（Facebook）指出，上午發現夜市爌肉飯店面貼出「結束營業」公告，網友議論紛紛，有人直呼彰化好吃的爌肉飯又少了一間，也有人大嘆還沒吃到就已結束營業太可惜。

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經營夜市爌肉飯的鐘姓老闆接受媒體聯訪時說，結束營業的公告是他貼上去的，他做爌肉飯做了30多年，同學都退休了，只有他還在工作，做了30年太累了，決定結束營業退休遊山玩水去。

鐘姓老闆指出，他知道如結束營業，很多老顧客會捨不得，自己其實好幾年前就有退休念頭，但也是放不下老客人，才會拖到現在決定退休，而店面是父親交給他的，也沒有辦法說傳承就能傳下去，對於大家多年來的照顧，他和太太有說不完的感謝。（編輯：謝雅竹）1111027