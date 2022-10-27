更多編輯台推薦新聞：
金門大橋歷經12年完工10/30通車 長5.4公里全國跨海橋之最
生活

金門大橋歷經12年完工10/30通車 長5.4公里全國跨海橋之最

曾虛白新聞獎報導者成大贏家 看見台灣在世界角色
生活

曾虛白新聞獎報導者成大贏家 看見台灣在世界角色

專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成
專題

專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成

西班牙遷徙放牧節 「羊羊得意」占領馬德里街頭
國際

西班牙遷徙放牧節 「羊羊得意」占領馬德里街頭

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

台中大肚彰化和美跨河橋開工 115年6月通車

2022/10/27 20:21（10/27 20:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台中大肚與彰化和美跨河橋梁新建工程27日舉辦開工典禮，內政部長徐國勇（右4）、台中市長盧秀燕（右6）、彰化縣長王惠美（右5）及立委楊瓊瓔（右3）、林靜儀（右1）、黃秀芳（右2）等人出席。中央社記者蘇木春攝 111年10月27日
台中大肚與彰化和美跨河橋梁新建工程27日舉辦開工典禮，內政部長徐國勇（右4）、台中市長盧秀燕（右6）、彰化縣長王惠美（右5）及立委楊瓊瓔（右3）、林靜儀（右1）、黃秀芳（右2）等人出席。中央社記者蘇木春攝 111年10月27日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中27日電）台中市大肚區與彰化縣和美鎮跨河橋梁新建工程今天開工，工程總經費高達新台幣32億元，完工後將縮短兩方的距離，達成中彰30分鐘生活圈目標，預計民國115年6月完工。

台中市政府建設局表示，台中市大肚區與彰化縣和美鎮南北相比鄰，中間以烏溪相隔兩岸，僅能依賴台17線中彰大橋及台1線大度橋，民眾往來需繞行超過10公里。

跨河橋梁於民國102年著手評估規劃，在104年完成可行性評估，109年經向中央爭取工程經費，110年5月及11月分別獲得交通部及內政部補助，今年6月通過中央經費審議程序後上網招標，日前順利發包。

跨河橋梁新建工程今天在台中市大肚區一端舉辦開工儀式，台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美、內政部長徐國勇，以及立委楊瓊瓔、林靜儀、黃秀芳與前立委顏寬恒及地方民意代表等人皆出席。

盧秀燕接受媒體聯訪時表示，橋梁總經費高達32億元，中央補助約24億元，其餘台中市政府與彰化縣政府各負擔一半，完工後將縮短台中大肚與彰化和美間的距離，達成中彰30分鐘生活圈目標。

王惠美指出，這座橋大家爭取10年好不容易動工，橋梁在彰化端與台17線、61線及國道1、3號周邊，交通部會做整體性的規劃，未來經過橋梁在彰化地區不管到海線或高速公路都非常方便，期待早日通車造福當地居民。

徐國勇表示，這座橋相信不只方便交通，對經濟也有幫助，甚至還有景觀作用，跨河橋梁在台中縣市合併前就開始評估，中央地方一條心完成很重要，也拜託施工廠商如質一定要做到，如期若做不到，也只能提前不能往後。

台中市政府建設局說明，跨河橋梁總長約1690公尺，規劃雙向4車道，包含機車道及人行兼自行車道，預計115年6月完工。（編輯：張芷瑄）1111027

台中大肚與彰化和美跨河橋梁新建工程27日舉辦開工典禮，內政部長徐國勇（前右2起）、台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美等人出席，完工後將縮短兩方的通聯距離。中央社記者蘇木春攝 111年10月27日
台中大肚與彰化和美跨河橋梁新建工程27日舉辦開工典禮，內政部長徐國勇（前右2起）、台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美等人出席，完工後將縮短兩方的通聯距離。中央社記者蘇木春攝 111年10月27日
盧秀燕
文教預算占比六都第一 盧秀燕：建設師資都增加 金融人員攔阻民眾被詐騙 台中治安會報表揚
王惠美
彰縣府交通處成立 王惠美盼加速推動軌道建設 彰化舉辦「二水國際跑水節」 邀民眾相招來跑水
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族