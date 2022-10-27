台中大肚彰化和美跨河橋開工 115年6月通車

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台中大肚與彰化和美跨河橋梁新建工程27日舉辦開工典禮，內政部長徐國勇（右4）、台中市長盧秀燕（右6）、彰化縣長王惠美（右5）及立委楊瓊瓔（右3）、林靜儀（右1）、黃秀芳（右2）等人出席。中央社記者蘇木春攝 111年10月27日

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（中央社記者蘇木春台中27日電）台中市大肚區與彰化縣和美鎮跨河橋梁新建工程今天開工，工程總經費高達新台幣32億元，完工後將縮短兩方的距離，達成中彰30分鐘生活圈目標，預計民國115年6月完工。

台中市政府建設局表示，台中市大肚區與彰化縣和美鎮南北相比鄰，中間以烏溪相隔兩岸，僅能依賴台17線中彰大橋及台1線大度橋，民眾往來需繞行超過10公里。

跨河橋梁於民國102年著手評估規劃，在104年完成可行性評估，109年經向中央爭取工程經費，110年5月及11月分別獲得交通部及內政部補助，今年6月通過中央經費審議程序後上網招標，日前順利發包。

跨河橋梁新建工程今天在台中市大肚區一端舉辦開工儀式，台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美、內政部長徐國勇，以及立委楊瓊瓔、林靜儀、黃秀芳與前立委顏寬恒及地方民意代表等人皆出席。

盧秀燕接受媒體聯訪時表示，橋梁總經費高達32億元，中央補助約24億元，其餘台中市政府與彰化縣政府各負擔一半，完工後將縮短台中大肚與彰化和美間的距離，達成中彰30分鐘生活圈目標。

王惠美指出，這座橋大家爭取10年好不容易動工，橋梁在彰化端與台17線、61線及國道1、3號周邊，交通部會做整體性的規劃，未來經過橋梁在彰化地區不管到海線或高速公路都非常方便，期待早日通車造福當地居民。

徐國勇表示，這座橋相信不只方便交通，對經濟也有幫助，甚至還有景觀作用，跨河橋梁在台中縣市合併前就開始評估，中央地方一條心完成很重要，也拜託施工廠商如質一定要做到，如期若做不到，也只能提前不能往後。

台中市政府建設局說明，跨河橋梁總長約1690公尺，規劃雙向4車道，包含機車道及人行兼自行車道，預計115年6月完工。（編輯：張芷瑄）1111027