柯文哲指陳時中團隊繳罰單免等5天 交通大隊釋疑

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北28日電）台北市長柯文哲質疑，民進黨台北市長參選人陳時中交通違規，為何罰單可以不用等5天就能繳交。交通大隊表示，開單流程精進、查證確有違規能很快入案，這也不是個案。

陳時中16日晚間前往內湖及南港勘災時，因座車闖紅燈及違停在公車停靠區，內湖警分局開罰共新台幣3900元。陳時中競選團隊表示，18日下午已繳清。

柯文哲先前上直播節目時曾質疑，為何陳時中團隊不用等5天就可繳交罰單；今天參加交通會報時，又提起此事。

對此，台北市交通警察大隊大隊長涂國卿表示，陳時中團隊交通違規案是16日發生、18日媒體報導後，內湖與南港警分局很快就查證、發現的確有違規，隨即開單入案，所以陳時中團隊就可去繳交罰單。

他說，陳時中此事不是個案，今年1月到9月當天舉發入案、平均時間縮短到1.94天，而當天開單、當天入案有2萬多件，警方的開單品質、流程等一直都在精進，也比較便民。

涂國卿表示，根據交通部規定，舉發後4天內須移送地方處罰機關，讓民眾繳納罰單，但為避免烏龍，從派出所、警分局、委外建檔廠商到裁決所，都有審核、除錯機制。

他指出，部分罰單因車籍、駕籍不同，要寄到外縣市，但無論是口頭或書面上都會寫5天後繳納，為了避免重複開單，北市仍會審查，不過會盡量壓縮審查時間。

柯文哲最後指示，需再檢查流程有無需改善之處，例如E化登錄、違規者若無意見就可以馬上繳清，能省去等待裁決所檢查的時間，不然罰單若當天沒繳容易忘記。（編輯：戴光育）1111028