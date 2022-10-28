侯友宜雲林輔選 盼友善連線帶動2縣市經濟成長

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新北市長侯友宜（車上中）28日南下雲林，陪同力拚連任的雲林縣長張麗善（車上左）以車隊掃街拜票，侯友宜並表示，縣民期待一名腳踏實地、有願景與抱負的縣長，張麗善就是最佳選擇。（張麗善競總提供）中央社記姜宜菁傳真 111年10月28日

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（中央社記者姜宜菁雲林縣28日電）新北市長侯友宜今天陪同拚連任的雲林縣長張麗善掃街拜票，2人有志一同提出以「2030」為主軸的政見，用接下來4年拚未來的8年，盼「友善連線」帶動2縣市經濟成長。

車隊在斗六市繞行，所到之處受到民眾熱烈歡迎，更有人停下車來拍照。陪同掃街的還有前立委張嘉郡、競選連任斗六市長林聖爵、縣議員賴淑娞、縣議員參選人陳永修等人。

張麗善表示，新北市與雲林縣的政務交流相當頻繁，例如新北市學童的營養午餐都使用雲林種的有機蔬菜，每次要推銷雲林良品，都會北上麻煩侯友宜，也曾一起行銷台灣咖啡節。

對於與侯友宜先後提出以「2030」為主軸的政見，張麗善說，自己與侯友宜有志一同以2030為主軸提出願景，表示新北市和雲林縣有同樣的想法和決心，而且都符合民眾的期待。

張麗善指出，2030的概念就是希望雲林能用接下來的4年拚未來的8年，到2030年時能夠完全蛻變，雲林成為台灣民眾心目中適合移居、就業、創業、落地生根的好地方。

侯友宜說，不論是之前當副市長，還是現在當市長，自己一直非常感謝80萬北漂雲林鄉親的長期支持，雲林縣與新北市是一家人，新北市不但可以照顧好北漂的雲林人，因為新北市為全國最大的消費市場，絕對能夠成為雲林優質農產品的出口地，彼此貨物往來更可同時帶動2縣市的經濟成長。

侯友宜稱讚張麗善是名一心奉獻的縣長，人民期待腳踏實地、有願景與抱負的縣長，張麗善就是最佳的選擇。

侯友宜強調，自己會和張麗善攜手合作拚台灣這塊土地的未來，好好認真做事情，雲林和新北的明天一定會更好。（編輯：郭諭儒）1111028