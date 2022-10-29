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新北萬聖節搞鬼活動 帶動府中商圈消費人潮

2022/10/29 18:58（10/29 19:36 更新）
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「2022府中搞什麼鬼–變裝比賽」29日在新北市板橋府中商圈熱鬧登場，有小朋友扮起門神，提著「猛鬼怕怕」紅燈籠上街，可愛吸睛。（新北市經濟發展局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年10月29日
「2022府中搞什麼鬼–變裝比賽」29日在新北市板橋府中商圈熱鬧登場，有小朋友扮起門神，提著「猛鬼怕怕」紅燈籠上街，可愛吸睛。（新北市經濟發展局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年10月29日
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（中央社記者黃旭昇新北29日電）迎接萬聖節，新北市府經發局今天在板橋區府中商圈，辦「2022府中搞什麼鬼」活動，變裝的鬼怪封街搞怪，雨中展現熱鬧瘋狂氣氛。兒童裝扮門神提著「猛鬼怕怕」紅燈籠，相當吸睛。

市府經發局發布新聞稿表示，「府中搞什麼鬼」是府中商圈代表性的活動之一，今年變裝競賽超過140組參與，除趣味萌鬼組外還有專業猛鬼組，透過萬聖節變裝讓民眾發揮創意。

板橋區商圈景觀發展協會也配合活動，串聯逾100家店家推出萬聖節優惠參與活動，以吸引更多人潮。

經發局說，今年活動推出「逃出封鎖線」卡丁車（小型賽車）體驗，現場各式萬聖節創意裝扮，市集「恐懼販賣所」、不給糖就搗蛋、DIY手作等活動，讓街區展現過節的氣氛。

雖然天空不作美，但不影響裝扮猛鬼民眾的熱情，有一雙兒童穿著「鎮宅平安」的門神裝扮，提著「猛鬼怕怕」的紅燈籠上街捉鬼，可愛模樣引起大家矚目。

參加裝扮專業猛鬼組競賽的民眾，有人戴上面罩，手持血淋淋的斷肢道具，相當嚇人。「趣味萌鬼組」的孩童也裝扮許多卡通或動漫人物。

新北市長侯友宜穿著賽車手裝扮，戴上猛鬼露牙齒的口罩，在商圈發糖果，引起兒童爭相索取。他也率市府局處首長，帶領變裝民眾踩街遊行。

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侯友宜表示，市府推動板橋府中「美學示範基地計畫」改變城市面貌，調整商圈內行人徒步區，增加民眾休憩空間，並招募徵選「亮點美學店家」及「友善店家」展現府中商圈不同風貌。

另外，民進黨新北市議員李倩萍下午也在蘆洲區柳堤公園舉辦歡樂萬聖嘉年華活動，吸引大批民眾參加，家長們還精心打扮小朋友，模樣可愛，而搭「青春抓漏」風，李倩萍則直接穿上學生服參加活動，顯得青春又吸睛。（編輯：卞金峰）1111029

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