澎湖秋季淨灘 500人強風中撿海漂廢棄物

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（中央社澎湖縣30日電）東北季風凜冽，澎湖500名勇士今天齊聚在湖西青螺沙灘撿拾海漂廢棄物，短短2個小時共清理出1750公斤的海廢，讓青螺海灘恢復昔日的潔淨。

澎湖縣政府「111年秋季海漂垃圾清除暨社區環境清潔活動」，今天在青螺沙灘舉行，共有來自近20個機關與社區民眾500人，在9級的陣風下，以實際行動愛護家園，縣長賴峰偉期許澎湖海陸成為世界最乾淨的島嶼。

賴峰偉表示，2022年是澎湖「環保年」，縣府每天高機動性巡查道路環境、整頓燒烤油煙及淨灘、減塑，並推動造林、青青草園、低碳減塑綠旅行、無礙清淨公廁、低碳永續家園及源頭減量等作為，今天的淨灘活動，更是擴大至村里社區來進行環境清理，共同守護海岸環境，為地球永續生存盡一份心力。

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賴峰偉表示，4年全縣共辦理超過850場次淨灘、清理約450公里海岸線、約625公噸海廢垃圾及動員超過4萬5000人次，不但陸上海岸變乾淨，連海底覆網也清除40萬公尺，全台第一。

澎湖環保局表示，今天的青螺沙灘海漂垃圾清除活動，此次淨灘總計清出一般垃圾900公斤，資源垃圾640公斤，漂流木100公斤，漁網漁具44公斤，保麗龍66公斤，總計1750公斤海廢垃圾。（編輯：黃世雅）1111030