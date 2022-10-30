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新北市原住民族聯合文化活動 共舞場面壯觀

2022/10/30 17:08
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（中央社記者王鴻國新北30日電）受疫情影響，新北市睽違2年再度舉辦原住民族聯合文化活動，今天在蘆洲微風運河廣場登場，現場舉辦阿美族娛靈（malikoda）千人共舞活動，場面壯觀，展現族群融合與團結力量。

新北市長侯友宜前往蘆洲微風運河廣場參與原住民族聯合文化活動，還與現場原住民朋友攜手舞蹈。

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侯友宜表示，市府近年積極推動原民相關政策，包含定期召開族群事務會議、培育族語振興師資、成立天使基金建置原住民族經濟產業平台、設立23處文化健康站作為原住民老人日間關懷據點等，也期盼年輕原民朋友願意接棒傳承傳統文化。

新北市政府原民局表示，今年度原住民族聯合文化活動以阿美族娛靈千人共舞活動為主軸，結合泰雅族、排灣族、卑南族及噶瑪蘭族祈福儀式。同時，現場還設有原住民族傳統服飾文化16族娃娃服飾展及原住民商品展售，展現16族各自獨特文化意涵。（編輯：方沛清）1111030

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