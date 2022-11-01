台鐵造橋車站電梯啟用 嘉惠高齡及身障族群

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

苗栗造橋火車站橫跨月台天橋過去缺乏無障礙設施，經台鐵辦理改善工程，新建2部電梯並整建原有天橋，耗資新台幣2168萬元，1日正式落成啟用。（台鐵提供）中央社記者管瑞平傳真 111年11月1日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣1日電）苗栗縣造橋火車站橫跨月台天橋以往缺乏無障礙設施，經地方陳情，台鐵辦理改善工程，新建2部電梯並整建、改善原有天橋，今天落成啟用，嘉惠高齡及身障族群。

交通部台灣鐵路管理局今天舉辦造橋車站新建無障礙電梯啟用典禮，時代力量立委王婉諭、苗栗縣議員宋國鼎、廖秀紅、造橋鄉長黃天貴等人出席。

台鐵表示，造橋車站自民國24年改建啟用逾80年，是造橋鄉重要交通工具之一，但過去月台與站房間，僅靠站內人行天橋連接通行，對於老年人及身心障礙者較不友善，電梯落成啟用後將有助於提升旅客乘車便利性及營運安全。

台鐵指出，造橋站納入「鐵路行車安全改善6年計畫」，辦理無障礙及相關設施改善工程，除興建2部電梯外，並整建原有天橋、增設無障礙通道，更新照明及監視設備，耗資新台幣2168萬元，自110年7月動工，今年9月取得使用執照。

王婉諭指出，2020年4月接獲鄉親反映，造橋車站橫跨月台的選擇只有天橋，缺乏無障礙設施，許多長輩爬樓梯相當吃力，甚至有行動不便乘客，只能選擇往南坐到下一站，再北上回造橋站，才能回家，相當不便。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

王婉諭表示，經多次辦理會勘積極向台鐵局協商爭取，歷經2年半時間，造橋車站無障礙設施終獲改善，台鐵局除新建電梯外，也一併更換天橋遮雨棚與階梯鋪面，將造橋車站打造成更舒適宜人的公共空間。

宋國鼎指出，回想當初接獲陳情到現場勘查時，看見破損的天橋遮雨棚與長輩辛苦爬樓梯的身影，相當不捨，未來會持續努力，替鄉親爭取公共建設，持續照顧在地需求。（編輯：李錫璋）1111101