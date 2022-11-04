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南港轉運站BOT案開工 北市東區門戶發展再進一步

2022/11/4 14:30
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（中央社記者陳怡璇台北4日電）北市府推動南港轉運站興建營運移轉（BOT）案今天舉行開工典禮，規劃逾5萬平方公尺的轉運站及商辦大樓，並設電動大客車充電空間，呼應凈零目標，東區門戶樞紐再升級。

台北市長柯文哲今天出席開工典禮，致詞時表示，自民國104年啟動東區門戶計畫，隨著南港軟體園區、北部流行音樂中心、國家生技園區、南港瓶蓋工廠等陸續開發完成，南港逐漸形成產業聚落。

柯文哲指出，為因應衍生的旅客需求，北市公共運輸處以BOT方式引進民間資金興建南港轉運站，規劃地上及地下立體連通方式銜接軌道運輸及市區公車，提供民眾舒適、便捷的轉乘空間。

公運處表示， 南港轉運站BOT案由北市府規劃、結合國有及市有土地，並透過民間參與的方式合作辦理，將由新光人壽公司興建樓板面積逾5萬平方公尺的轉運站及商辦大樓，轉運站規劃於平面層，設有13席大客車停車位，並留設電動大客車充電空間，呼應市府凈零行動的目標。

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此外，透過空橋及地下層結合台鐵、高鐵及捷運車站，打造成往返基隆及宜花東地區之交通樞紐；而地上層空間除傳統商辦外，導入新型態的共享辦公等概念，結合商店與展演空間，豐富港湖地區的生活機能。

公運處表示，經新光人壽表示全案預計投入超過新台幣80億、契約期間內預估可提供4000個就業機會，後續市府將與新光人壽公司攜手合作，充分展現公私協力，讓東區門戶交通發展再邁進一步。（編輯：張銘坤）1111104

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