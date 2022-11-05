台中隱藏版秘境整修開放 雪蓮步道打卡新亮點

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台中雪蓮登山步道視野景觀遼闊，可俯瞰烏日與大肚的市景及一望無際的大草原，令人身心舒暢。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年11月5日

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（中央社記者趙麗妍台中5日電）台中市烏日區雪蓮步道可俯瞰烏日和大肚市景與一望無際大草原，許多民眾打卡拍照，市府整修步道好漢波路段，融合周邊環境，呈現自然風貌，10月底已開放。

台中市觀旅局今天發布新聞稿指出，今年整修雪蓮步道好漢坡路段，既有步道位於私人土地，路面原為凹凸不平土石路及廢棄輪胎堆疊階梯，經地方協助取得相關土地同意後，投入經費約新台幣380萬多元整修。

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整修工程包含步道、階梯改善，平緩路段採用石板及就地取材卵石鋪設，陡坡路段原本用廢棄輪胎堆疊，現改採木作階梯，將既有輪胎特色，保留改造成休憩座椅。步道優化總長約126公尺，10月底開放。

觀旅局說明，雪蓮登山步道擁有180度視野美景，令人身心舒暢，夏季綠色草坡層層疊疊十分迷人，秋季步道兩旁滿滿金色芒草，夕陽西下美景更讓人留連忘返，已成為熱門網美打卡地點。步道工程改善提供民眾更完善優質登山賞景路線，可享受愜意夕陽秘境。（編輯：方沛清）1111105