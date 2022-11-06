花蓮家扶園遊會逾百攤商響應捐助 千戶家庭受惠

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

花蓮家扶「希望列車夢想啟動」園遊會6日在花蓮市六期重劃區登場，上百攤商所得將作為明年「無窮世代」經費，約有1000多戶扶助家庭受惠。（花蓮家扶提供）中央社記者李先鳳傳真 111年11月6日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳花蓮縣6日電）去年因疫情停辦的家扶「希望列車夢想啟動」園遊會，今天在花蓮市六期重劃區登場，上百攤商所得將作為明年「無窮世代」經費，預計逾新台幣200萬元，約1000多戶扶助家庭受惠。

花蓮家扶發布訊息表示，統計至今年9月，家扶在花蓮縣內扶助1808戶的家庭中，7成3是隔代教養或是單親家庭，生活的艱辛不言而喻，透過家扶的「無窮世代」專案，提供生活照顧、健康維持、教育補助、急難救助與自立輔導5大面向服務，希望幫助弱勢家庭破除生命困境，守護兒少權益。

交通與時間成本是花蓮家扶社工嚴峻挑戰之一，到偏遠地區家庭訪視、發放物資等面臨時間、體力、耐力等困難，亟需補足服務專車減輕負擔。

老家在花蓮光復鄉的國際獅子會300A1區總監陳金前特別關懷地方，得知花蓮家扶的困境，募集1輛8人座客車、1輛貨車及2輛機車，並於會場舉行捐贈儀式。

花蓮家扶扶幼委員會主委蕭雄彰表示，今天看見大家再次相聚非常高興，很感謝有這麼多人跟家扶的孩子與家庭站在一起，單靠家扶的力量是不夠的，因為有大家的支持，才能走得更長更遠。（編輯：謝雅竹）1111106