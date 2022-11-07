更多編輯台推薦新聞：
影片／丹麥網球小將魯內拍落喬科維奇 奪巴黎大師賽冠軍
運動

影片／丹麥網球小將魯內拍落喬科維奇 奪巴黎大師賽冠軍

11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看
生活

11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看

德國總理蕭茲首訪北京 評論：德中關係有轉冷跡象
國際

德國總理蕭茲首訪北京 評論：德中關係有轉冷跡象

溜冰世錦賽輪滑速度過樁添2金 台灣累計14金13銀11銅創隊史最佳
運動

溜冰世錦賽輪滑速度過樁添2金 台灣累計14金13銀11銅創隊史最佳

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

謝龍介關心議員助理費修法 陳宗彥：進行中

2022/11/7 19:29（11/7 19:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
內政部次長陳宗彥（中）7日到台南市議會頒發副議長當選證書給國民黨議員李文俊（右5），台南市副市長戴謙（左1）及多名市議員都到場觀禮。（台南市議會提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年11月7日
內政部次長陳宗彥（中）7日到台南市議會頒發副議長當選證書給國民黨議員李文俊（右5），台南市副市長戴謙（左1）及多名市議員都到場觀禮。（台南市議會提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年11月7日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南7日電）內政部政務次長陳宗彥今天到台南市議會頒發副議長當選證書給國民黨議員李文俊，前往觀禮的國民黨台南市長參選人謝龍介關切議員助理費修法問題，陳宗彥說，已在進行中。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

前台南市議會副議長林炳利因病過世，市議會於10月24日召開臨時會補選副議長，在民進黨團未推出人選且不出席情況下，由李文俊當選，陳宗彥下午代表內政部頒發當選證書，台南市議長郭信良與謝龍介等多名國民黨籍市議員、台南市副市長戴謙等人到場觀禮。

謝龍介向陳宗彥詢問有關議員助理費修法問題，陳宗彥表示，此案已在進行中，內政部已將法案送到行政院，但各縣市議會看法不一，還需要社會的對話與溝通才能取得共識。（編輯：黃世雅）1111107

陳宗彥
桃園客運園區至機場聯絡道通車 二期估112年完工 三軍樂儀隊國慶自創曲製成手機鈴聲 可免費下載
謝龍介
謝龍介邀辯論 黃偉哲總部：尊重選委會安排 牛墟市場掃街拜票 謝龍介：將推一鄉一特色計畫
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族