謝龍介關心議員助理費修法 陳宗彥：進行中

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內政部次長陳宗彥（中）7日到台南市議會頒發副議長當選證書給國民黨議員李文俊（右5），台南市副市長戴謙（左1）及多名市議員都到場觀禮。（台南市議會提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年11月7日

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（中央社記者楊思瑞台南7日電）內政部政務次長陳宗彥今天到台南市議會頒發副議長當選證書給國民黨議員李文俊，前往觀禮的國民黨台南市長參選人謝龍介關切議員助理費修法問題，陳宗彥說，已在進行中。

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前台南市議會副議長林炳利因病過世，市議會於10月24日召開臨時會補選副議長，在民進黨團未推出人選且不出席情況下，由李文俊當選，陳宗彥下午代表內政部頒發當選證書，台南市議長郭信良與謝龍介等多名國民黨籍市議員、台南市副市長戴謙等人到場觀禮。

謝龍介向陳宗彥詢問有關議員助理費修法問題，陳宗彥表示，此案已在進行中，內政部已將法案送到行政院，但各縣市議會看法不一，還需要社會的對話與溝通才能取得共識。（編輯：黃世雅）1111107