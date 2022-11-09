高雄番茄遭病蟲害侵襲 農委會：將從寬認定農損

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高雄市長陳其邁（前左2）等人9日上午偕同農委會等相關單位，前往美濃等番茄產地勘察災損情形。（邱議瑩辦公室提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年11月9日

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（中央社記者蔡孟妤高雄9日電）高雄番茄產地如美濃、杉林等，近期發生俗稱「瘋欉」的病蟲害，農損嚴重，農委會今天前往會勘表示，會盡快主動公告災損補助，並請區公所協助勘災，將從寬認定損失。

高雄番茄種植面積約400公頃，美濃、杉林等產地近期發生俗稱「瘋欉」的病蟲害，農民初估產量恐銳減一半。高雄市長陳其邁、立委邱議瑩等人今天上午偕同農委會等相關單位，前往美濃等番茄產地勘察災損情形。

陳其邁接受媒體聯訪表示，美濃、阿蓮、杉林等番茄產地，因為病蟲害導致農損，今天視察主要是看是否符合天然災害救助標準，給予補助，幫助農民；同時針對肥料或相關資材，市府農業局也會給予專案補助，減輕農民負擔。

邱議瑩表示，因為高溫所造成的病蟲害過度繁殖，希望農委會能在美濃等地設置長期監測站，並建議在農民每年栽種作物前，可舉辦防治病蟲害講座、課程，輔導農民在防治技術、知識方面，加以改善與精進。

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農委會副主委陳駿季表示，今天會勘後，會盡快主動公告相關災損補助，並請區公所協助勘災認定，將從寬認定損失；例如就算受損植株已移除，並重新種植，但能看出新舊植株高度不同，第二輪種植也可認定是災損植株。

陳駿季並指，也會根據邱議瑩建議，針對病蟲害繁殖異常，增加更多長期監測站，監測小型害蟲繁殖情形，並提供相關資料給農民，加以防範。此外，農委會也有提供相關資材補助可申請。（編輯：陳仁華）1111109