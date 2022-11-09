台中沙鹿區人口增長 增設鹿陽國小114年完工招生

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台中市沙鹿區近年來居住人口增長，學區內校舍嚴重不足，市府增設鹿陽國小，9日舉辦動土典禮，預計民國114年完工，可招收學生。中央社記者趙麗妍攝 111年11月9日

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（中央社記者趙麗妍台中9日電）台中市沙鹿區因位居重要交通樞紐，又鄰近工業區、精密科學園區，近年來居住人口增長，學區內校舍嚴重不足，市府增設鹿陽國小，民國114年完工後，可招收18班學生。

台中市教育局今天舉辦鹿陽國小動土典禮，台中市長盧秀燕、台中市議會副議長顏莉敏、市議員陳廷秀、楊典忠、前立委顏寬恒、教育局長楊振昇等人出席。盧秀燕明天將請假投入選戰，鹿陽國小成為她在這一任期最後一所開工的校舍。

盧秀燕致詞表示，原學區內北勢國小近年來年年增班，從原來50班增加到現在70班，導致教學空間必須總量管制，學區內學童需跨區就讀，無法就近上學，對小孩及家長非常不便，市府編列總經費新台幣2億1600萬元籌劃新學校，解決孩子就學需求。

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盧秀燕指出，今天開工的為第一期新校舍，預計有28間教室，將招收18班學生，預計114年完工後即可招生。顏莉敏說，新設國小位於沙鹿國寶鑄劍大師陳天陽先生故居周邊，故取名為鹿陽國小 。

楊振昇表示，鹿陽國小東倚大肚山脊，西面台灣海峽，校園規劃設計以大肚山脊的意象為發想，融合社區環境的有機建築，在產業聚落中，打造一所與社區共融的桃花源小學。（編輯：郭諭儒）1111109