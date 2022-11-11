8至10米高巨萌泰迪熊報到 新營新合照景點

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台南市觀旅局、文化局與企業合作，推出「2022泰迪熊in新營」活動，11日在新營區南瀛綠都心有8座泰迪熊大型充氣裝置正式亮相，可愛吸睛。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥傳真 111年11月11日

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（中央社記者張榮祥台南11日電）戶外8至10米高的熊熊來報到囉！南瀛綠都心8座泰迪熊大型充氣裝置今天正式亮相，台南市長黃偉哲中午搶先與巨大可愛的泰迪熊合照，邀請大家12月來新營與戶外可愛熊熊相見歡。

台南市政府觀光旅遊局、文化局與佳馳國際有限公司合作的「2022泰迪熊in新營」活動，4日搶先在新營文化中心曝光超萌泰迪熊布偶裝置，今天南瀛綠都心草坪的8座泰迪熊大型充氣裝置正式亮相。

黃偉哲今天也歡迎民眾全家一起來看泰迪熊、釋放壓力，並感謝「熊爸」佳馳國際有限公司董事長謝兆翰，對於這次活動大力支持，將可愛、歡樂的展覽帶到溪北區域，讓可愛的泰迪熊療癒身心。

今天在南瀛綠都心亮相的8座泰迪熊大型充氣裝置，包括8至10米高的「精典泰迪熊」、「英國衛兵熊」、「國王泰迪熊」，以及3米高的英國熊、魔術師熊、棒球熊、原民熊與飛行員熊，這批熊布偶裝置將在12月11日前陪伴大家，每天晚間5時30分到9時30分還有點燈表演。

除了戶外展，新營文化中心1樓兒童閱覽室也有近200隻，以泰迪熊家族為主題布置的「泰迪熊愛你溫馨拍照區」，有高達2米4的大熊泰迪熊絨毛娃娃、與人同高的泰迪熊公仔、熊爸熊媽家族及各國泰迪熊等，民眾可在特別座位區跟群熊一起拍照。

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除了跟可愛泰迪熊拍照，觀旅局也推薦新營地區周邊景點，例如新營天鵝湖、長勝營區、新營鐵道文化園區（還可搭乘糖鐵五分車）等，還可以前往柳營德元埤、後壁俗女村、白河關子嶺泥漿溫泉區、東山區喝咖啡吃鴨頭，安排快樂輕鬆旅遊行程。

觀旅局表示，年底前台南週週有活動，包括11月的2022鯤鯓王平安鹽祭、2022大台南國際旅展；12月的2023台南好YOUNG耶誕跨年系列活動、2022台南聖誕燈節、龍崎光節-空山祭等精彩活動。（編輯：黃世雅）1111111