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南市取得公宅2304戶 節省公帑約190億

2022/11/15 20:34
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（中央社記者楊思瑞台南15日電）南市府今天公數據，透過自行興建等多元方式取得公宅2304戶，節省公帑約新台幣190億元。加上中央國都中心協助，社會住宅盤點總計7445戶；截至最新數據已動工戶數達2155戶。

代替請假中的市長黃偉哲，主持今天都發局專案會議的副市長戴謙表示，興辦「只租不售」社會住宅，是台南實踐居住正義重要方式，肯定都發局努力透過多元方式取得社宅，台南也是南台灣第一個透過獎勵捐贈取得社宅的縣市。

戴謙指示都市發展局嚴密掌控工程進度，位於小東路的第1座社宅，務必如期如質在2024年落成。其次，對於民眾關心社宅入住資格與門檻，規劃適合入住的族群，研擬租金訂定。

都發局今天陳報多元方式取得社會住宅專案報告指出，取得台南公宅方式有三，即1、公辦都市更新取得1480戶（9個基地）；2、獎勵民間捐建取得445戶（康橋段）；3、直接興建379戶（小東路公宅），計2304戶。

同時，由國家住宅及都市更新中心協助、直接興建5141戶（南市東區、南區、安平區、安南區、永康區、仁德區、新市區、新營區等基地），合計南市社會住宅7445戶。

依都發局數據，截至今天為止，已動工戶數達2155戶，包括新市安居670戶、新都安居621戶、小東公宅379戶、開南安居300戶、精二110戶、二空A區75戶。

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都發局今天新聞稿表示，多元方式取得社會住宅，除活化公有土地外，也藉由招商引進民間投資採公私協力完成公共建設，活絡經濟發展；市府同時可節省公帑取得公宅及完成公共設施開闢，地方則可增加公共設施、提升環境品質並帶動都市健全發展，創造多贏效益。

以取得的2304戶台南公宅為例，節省171億元，取得公設用地7.75公頃，以及完成公設開闢節省19億元，共節省公帑約190億元。（編輯：孫承武）1111115

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