高雄公共自行車服務升級 YouBike2.0E上線

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（中央社記者蔡孟妤高雄16日電）為提供民眾更便利的公共自行車服務，高雄市交通局今天宣布加碼投入500輛YouBike2.0E電動輔助自行車，及540輛YouBike2.0自行車，今天中午投入首批150輛YouBike2.0E營運。

高雄市交通局今天舉辦記者會，由副市長林欽榮、微笑單車公司董事長劉麗珠等人共同宣布，將加碼投入500輛YouBike2.0E電動輔助自行車及540輛YouBike2.0自行車，並於今天中午投入首批150輛YouBike2.0E營運。

交通局長張淑娟表示，高雄YouBike2.0每個月超過114萬人次使用，市府與微笑單車團隊已於全市各交通節點、學校、商圈等處累計建置達1200處租賃站，再加上此次升級計畫投入1040輛YouBike，全市公共自行車將達到1萬輛規模。

林欽榮說，YouBike2.0E電動輔助自行車利用電力輔助，讓騎乘的民眾更省力，並與既有的高雄YouBike2.0共用停車柱，借還方便。

此外，YouBike2.0E滿電時可騎乘80公里，智慧車機也有電量提醒功能。林欽榮說，未來興建中的捷運沿線各車站也將佈設YouBike2.0租賃站，建構更緊密、完善的公共運輸網路。

交通局指出，YouBike2.0E費率為前2小時每30分鐘新台幣20元，第3小時起每30分鐘40元；為鼓勵市民使用，2.0E前30分鐘市府將補貼10元，民眾只要自付10元。

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為鼓勵民眾騎乘及體驗YouBike2.0E電輔車，微笑單車公司也推出各種活動，有機會獲得一卡通YouBike2.0E造型紀念卡、全家購物金及加碼抽iPhone14手機等多項禮物。

另外，YouBike2.0E除享有高雄市公共自行車使用一卡通雙向轉乘公共運輸的優惠外，使用MeNGo定期票或今年底前每週五使用微笑單車2.0 APP掃碼租借YouBike2.0E都可享有前30分鐘免費優惠。（編輯：郭諭儒）1111116